انتخاب رؤساء بلديات ونوابهم لعدد من بلدات قضاء جبيل

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تتواصل في سرايا عملية انتخاب رؤساء بلديات ونوابهم لعدد من بلدات في حضور قائمقام المتن نيابة عن قائمقام جبيل ، ومن البلديات التي الانتخاب فيها:عنايا -كفربعال: انتخاب مارك قزحيا عبود رئيساً و طانيوس نائباً للرئيسغلبون: جبرايل رئيسا وريتا زخيا باسيل .لحفد: فادي سمير رئيساً ، وسيمون نائباً للرئيس.افقا :عاطف كامل رئيسا، زعيتر نائبا.بجة :رستم كميل رئيسا، جاك انطون سعادة نائبا.مشمش : رئيس بول البير نون، عفيف جبرايل جوري حنا.يانوح وهدينه : روجيه انطوان البعيني رئيساً واندره البعيني نائبا للرئيس.من جهة ثانية اقسم مختارو قضاء جبيل اليوم، اليمين امام القاضي سامر متى في قصر العدل في جبيل .