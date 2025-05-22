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لبنان

انتخاب رؤساء بلديات ونوابهم لعدد من بلدات قضاء جبيل

Lebanon 24
22-05-2025 | 09:45
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تتواصل في سرايا جبيل عملية انتخاب رؤساء بلديات ونوابهم لعدد من بلدات قضاء جبيل في حضور قائمقام المتن مارلين حداد نيابة عن قائمقام جبيل نتالي مرعي الخوري، ومن البلديات التي الانتخاب فيها: 
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عنايا -كفربعال: انتخاب مارك قزحيا عبود رئيساً و جورج طانيوس ابراهيم نائباً للرئيس

غلبون: ايلي روفايل جبرايل رئيسا وريتا زخيا شلهوب باسيل  نائبا للرئيس.

لحفد: فادي سمير أبي خليل رئيساً ، وسيمون أسعد سعادة نائباً للرئيس.

افقا :عاطف كامل زعيتر رئيسا، محمد موسى زعيتر نائبا.

بجة :رستم كميل صعيبي رئيسا، جاك انطون سعادة نائبا.

مشمش : رئيس بول البير نون، نائب الرئيس عفيف جبرايل جوري حنا.

يانوح وهدينه : روجيه انطوان البعيني رئيساً واندره رامز البعيني نائبا للرئيس.

من جهة ثانية اقسم مختارو قضاء جبيل اليوم، اليمين امام القاضي سامر متى في قصر العدل في جبيل .
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