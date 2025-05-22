سلام: لقاء أخوي مع الرئيس الفلسطيني

كتب رئيس الحكومة ، على منصة "اكس" :"استقبلتُ فخامة الرئيس الفلسطيني في السراي الحكومي، في لقاء أخوي. واتفقنا على ان تعقد اللجنة اللبنانية– المشتركة اول إجتماع لها غداً، لوضع جدول أعمال واضح لتنفيذ آلية حصر السلاح بيد الدولة بما فيه السلاح داخل المخيمات، ومناقشة ملف الحقوق المدنية للفلسطينيين في . وقد أكدت ان هذا السلاح لم يعود سلاحا يساهم في تحقيق حقوق الشعب الفلسطيني، بل الخطر أنه قد يتحول لسلاح فتنة فلسطينية فلسطينية وسلاح فتنة فلسطينية لبنانية".

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وأضاف: "قوة القضية الفلسطينية اليوم ليس في السلاح الموجود في المخيمات الفلسطينية في لبنان، بل قوة القضية الفلسطينية اليوم هو في تزايد أعداد الدول التي تعترف بدولة ، وفي مئات آلاف المتظاهرين في مختلف أنحاء العالم نصرة لفلسطين وغزة، كما هو في مقررات واحكام المحاكم الدولية التي تدين اسرائيل وممارساتها".