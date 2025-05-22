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لبنان

"حماس": ملتزمون باستقرار لبنان وقوانينه

Lebanon 24
22-05-2025 | 10:55
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أعلنت حركة "حماس"، إنها ملتزمة باستقرار لبنان وقوانينه، وكذلك بقرار وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل.
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ووفق "سكاي نيوز عربية"، فقد أكدت "حماس" أن "ما يجري ⁠الآن، هو حوار فلسطيني فلسطيني في لبنان، من أجل التحضير لبناء رؤية فلسطينية موحدة خاصة بهذا الموضوع وبكل المواضيع الأخرى كالحقوق الإنسانية والاجتماعية وأمن مخيماتنا واستقرارها وقضايا أخرى".
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