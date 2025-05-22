محافظ الجنوب أشرف على عملية تجهيز صناديق الاقتراع

أشرف محافظ الجنوب على عملية تجهيز صناديق الاقتراع الخاصة بالانتخابات البلدية والاختيارية التي ستجري بعد غد السبت.

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ووضع المحافظ لهذه الغاية فرقاً من موظفي المحافظة الذين جندوا كل طاقاتهم لتنفيذ توجيهاته وإنجاز المهمة بسرعة ودقة.