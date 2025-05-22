Advertisement

لبنان

محافظ الجنوب أشرف على عملية تجهيز صناديق الاقتراع

Lebanon 24
22-05-2025 | 10:56
A-
A+
Doc-P-1364378-638835336517734573.jpg
Doc-P-1364378-638835336517734573.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أشرف محافظ الجنوب منصور ضو على عملية تجهيز صناديق الاقتراع الخاصة بالانتخابات البلدية والاختيارية التي ستجري بعد غد السبت.
Advertisement
ووضع المحافظ لهذه الغاية فرقاً من موظفي المحافظة الذين جندوا كل طاقاتهم لتنفيذ توجيهاته وإنجاز المهمة بسرعة ودقة.
مواضيع ذات صلة
محافظ الشمال أشرف على تسليم صناديق الاقتراع في طرابلس
lebanon 24
22/05/2025 22:17:00 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الداخلية اشرف على عمليات تسليم صناديق الاقتراع
lebanon 24
22/05/2025 22:17:00 Lebanon 24 Lebanon 24
إقفال صناديق الإقتراع للإنتخابات البلدية والإختيارية في محافظة جبل لبنان
lebanon 24
22/05/2025 22:17:00 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": وزير الداخلية تفقد عملية تسليم صناديق الاقتراع إلى رؤساء الأقلام والكتبة في سرايا بعبدا بحضور محافظ جبل لبنان القاضي محمد مكاوي
lebanon 24
22/05/2025 22:17:00 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

بلديات 2025

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
13:38 | 2025-05-22
15:09 | 2025-05-22
14:54 | 2025-05-22
14:54 | 2025-05-22
14:48 | 2025-05-22
14:45 | 2025-05-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24