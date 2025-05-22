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لبنان

لقاءات لوزير الأشغال تركّز على ملفات الوزارة والمرافئ

Lebanon 24
22-05-2025 | 10:57
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 استقبل وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني في مكتبه في الوزارة، سفير هنغاريا فيرنز تشيلاغ.
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وخلال اللقاء، تم التطرق إلى آخر المستجدات وسبل تعزيز التعاون الثنائي، لا سيما في المجالات المرتبطة بعمل الوزارة.

كما التقى رسامني نائب رئيس تمويل الشركات وتطوير الأعمال في قسم الإدارة المالية لدى شركة "موانئ دبي العالمية – دول مجلس التعاون الخليجي" زيد مسعد، وتم التداول في ملفات عامة تتعلق بقطاع المرافئ.
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