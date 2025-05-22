لقاءات لوزير الأشغال تركّز على ملفات الوزارة والمرافئ

استقبل وزير الأشغال العامة والنقل في مكتبه في الوزارة، سفير هنغاريا .

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وخلال اللقاء، تم التطرق إلى آخر المستجدات وسبل تعزيز التعاون ، لا سيما في المجالات المرتبطة بعمل الوزارة.



كما التقى رسامني تمويل الشركات وتطوير الأعمال في قسم لدى شركة "موانئ دبي العالمية – " زيد مسعد، وتم التداول في ملفات عامة تتعلق بقطاع المرافئ.