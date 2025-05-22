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لبنان

مرقص من أبو ظبي: نحو قانون إعلامي جديد وتعاون ثقافي مع الإمارات

Lebanon 24
22-05-2025 | 11:04
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خلال حفل العشاء السنوي الذي أقامته الجامعة الأميركية في بيروت في فندق "الإنتركونتيننتال" بأبو ظبي، شدد وزير الإعلام بول مرقص على أهمية الدور الذي تؤديه الجامعة في إنتاج قادة ومبدعين في مجالات السياسة والطب والإعلام، مشيدًا بإسهامات خريجيها وبالدور الذي لعبته في الدفاع عن الكلمة الحرة والحرية الإعلامية.
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وفي كلمته، عبّر مرقص عن امتنانه للمشاركة في المناسبة، لا سيما أنه سبق أن عمل أستاذًا في الجامعة، وأكد أن الجالية اللبنانية في الإمارات ساهمت بفعالية في مختلف القطاعات بكفاءتها ومهنيتها.

وأشار إلى أن وزارة الإعلام اللبنانية تعمل حاليًا على مشروع قانون جديد للإعلام، يهدف إلى تنظيم القطاع وتعزيز حرية التعبير ضمن إطار من المسؤولية والمهنية. كما كشف عن خطوات لتحديث تلفزيون لبنان وتفعيل الإعلام العام، بالإضافة إلى مكافحة الأخبار الزائفة والمضللة بالشراكة مع منظمات دولية كاليونسكو والمنظمات الفرنكوفونية.

وختم مرقص بدعوة إلى تعزيز الاستثمار في الإنسان، وبناء مجتمعات عادلة ومستقرة، مؤكداً أهمية توسيع جسور التعاون الإعلامي والثقافي مع الدول العربية، وفي طليعتها الإمارات العربية المتحدة.

وقد كرّم الحضور مرقص بدرع تذكاري، كما اجتمع بالجالية اللبنانية في أبو ظبي، حيث بحث سبل التواصل والدعم بحضور السفير اللبناني فؤاد دندن.
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