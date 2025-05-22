مرقص من أبو ظبي: نحو قانون إعلامي جديد وتعاون ثقافي مع الإمارات

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خلال حفل العشاء السنوي الذي أقامته في فندق "الإنتركونتيننتال" بأبو ظبي، شدد على أهمية الدور الذي تؤديه الجامعة في إنتاج قادة ومبدعين في مجالات السياسة والطب والإعلام، مشيدًا بإسهامات خريجيها وبالدور الذي لعبته في الدفاع عن الكلمة الحرة والحرية الإعلامية.وفي كلمته، عبّر عن امتنانه للمشاركة في المناسبة، لا سيما أنه سبق أن عمل أستاذًا ، وأكد أن في ساهمت بفعالية في مختلف القطاعات بكفاءتها ومهنيتها.وأشار إلى أن تعمل حاليًا على مشروع قانون جديد للإعلام، يهدف إلى تنظيم القطاع وتعزيز حرية التعبير ضمن إطار من المسؤولية والمهنية. كما كشف عن خطوات لتحديث تلفزيون وتفعيل الإعلام العام، بالإضافة إلى مكافحة الأخبار الزائفة والمضللة بالشراكة مع منظمات دولية كاليونسكو والمنظمات .وختم مرقص بدعوة إلى تعزيز الاستثمار في الإنسان، وبناء مجتمعات عادلة ومستقرة، مؤكداً أهمية توسيع جسور التعاون الإعلامي والثقافي مع ، وفي طليعتهاوقد كرّم الحضور مرقص بدرع تذكاري، كما اجتمع بالجالية اللبنانية في ، حيث بحث سبل التواصل والدعم بحضور .