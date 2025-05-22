مستوردو الأدوية في لقاء مع رئيس الجمهورية: لمكافحة التهريب وتأمين جودة الدواء

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قام وفد من نقابة مستوردي الأدوية وأصحاب المستودعات في (LPIA) بزيارة فخامة رئيس الجمهوريّة اللبنانيّة في في . وعرض الوفد خلال اللقاء أبرز التحدّيات والحاجات لسوق الدواء في لبنان.وقد تداول الوفد مع مواضيع عديدة تتعلق بالصحّة وسلامة الدواء في لبنان، لا سيّما الإسراع في المراسيم التطبيقيّة العائدة للوكالة الوطنية للدواء، ومنحها الصلاحيات التنفيذية والقدرة التشغيلية اللازمة؛ كما وضرورة المكافحة الجدّية لتهريب الأدوية والسوق الرديفة، لما لهما من تهديد على سلامة الأمن الدوائي في لبنان؛ إضافةً إلى تسهيل تسجيل الأدوية المبتكرة وتأمين وصول المرضى اللبنانيين إلى أدوية ذات جودة عالية.ضمّ الوفد رئيس نقابة مستوردي الأدوية وأصحاب المستودعات في لبنان (LPIA) غريّب ، ونائب الرئيس ، وعضوي أندريه فاضل وإيلي حاج.