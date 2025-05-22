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لبنان

مستوردو الأدوية في لقاء مع رئيس الجمهورية: لمكافحة التهريب وتأمين جودة الدواء

Lebanon 24
22-05-2025 | 11:19
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قام وفد من نقابة مستوردي الأدوية وأصحاب المستودعات في لبنان (LPIA) بزيارة فخامة رئيس الجمهوريّة اللبنانيّة العماد جوزاف عون في القصر الجمهوري في بعبدا. وعرض الوفد خلال اللقاء أبرز التحدّيات والحاجات لسوق الدواء في لبنان.
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وقد تداول الوفد مع الرئيس عون مواضيع عديدة تتعلق بالصحّة وسلامة الدواء في لبنان، لا سيّما الإسراع في المراسيم التطبيقيّة العائدة للوكالة الوطنية للدواء، ومنحها الصلاحيات التنفيذية والقدرة التشغيلية اللازمة؛ كما وضرورة المكافحة الجدّية لتهريب الأدوية والسوق الرديفة، لما لهما من تهديد على سلامة الأمن الدوائي في لبنان؛ إضافةً إلى تسهيل تسجيل الأدوية المبتكرة وتأمين وصول المرضى اللبنانيين إلى أدوية ذات جودة عالية.

ضمّ الوفد رئيس نقابة مستوردي الأدوية وأصحاب المستودعات في لبنان (LPIA) جوزيف غريّب ، ونائب الرئيس عدنان دندن، وعضوي مجلس إدارة النقابة أندريه فاضل وإيلي حاج.
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