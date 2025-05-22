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لبنان

سلام يزور مركز التدريب والمؤتمرات في مطار بيروت الدولي

Lebanon 24
22-05-2025 | 11:25
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وصول رئيس مجلس الوزراء نواف سلام إلى مركز "التدريب والمؤتمرات التابع لشركة طيران الشرق الأوسط"، في المطار.
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