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لبنان

تحذير خطير.. أشخاص ينتحلون صفات طبية والسلطات تلاحقهم

Lebanon 24
22-05-2025 | 11:31
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دانت جمعية "الإسعاف اللبنانية" في بيان، "قيام بعض الأشخاص بانتحال صفتها والادعاء زوراً بأنهم يمثلون الجمعية أو أنهم الجهة المشرفة على جهاز وأكاديمية الطوارئ والإغاثة، وذلك بهدف جمع التبرعات من المواطنين والمؤسسات بطرق غير شرعية وتحت ذرائع كاذبة".
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وأكدت أن "هذه التصرفات المشبوهة تُعدّ تعدياً واضحاً على اسمها ومكانتها ودورها الإنساني، وتضع حياة الناس وثقتهم في العمل الإغاثي على المحك".

وتمنت على "جميع المواطنين والمؤسسات عدم التجاوب مع أي جهة تدّعي الانتساب للجمعية دون وثائق رسمية صادرة عنها"، مشيرة إلى أن "الجمعية تعتمد فقط القنوات الرسمية والمعلنة في أي نشاط أو حملة دعم".

وأعلنت أنها "باشرت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق كل من يثبت تورّطه في هذا الانتحال والتضليل، صوناً لسمعنا وحفاظاً على ثقة الناس بنا". (الوكالة الوطنية)
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