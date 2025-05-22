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لبنان

في وضح النهار... هكذا تُهرَّب المحروقات إلى سوريا (صورة)

"خاص لبنان24"

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Lebanon 24
22-05-2025 | 11:18
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رصد عدد كبير من سكان منطقة البقاع، لا سيما بلدة القاع، تصاعداً لافتاً في عمليات تهريب المحروقات.
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ووفق معلومات "لبنان 24"، فإن إحدى المحطات في المنطقة على علم بأن كميات من المحروقات تُهرَّب عبر مشاريع القاع، مروراً بالبساتين، وصولاً إلى داخل الأراضي السورية. وعلى الرغم من ذلك، فهي لا تزال تزوّدهم بكميات من المحروقات.

وتُظهر الصور الملتقطة حجم التهريب القائم، حيث تنقل دراجات نارية يومياً غالونات كبيرة من المحروقات، في مشهد يتكرر من دون أي رقابة أو تدخل من الجهات المعنية.


المصدر: "رصد" لبنان 24
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لبنان

خاص

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