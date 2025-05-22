في وضح النهار... هكذا تُهرَّب المحروقات إلى سوريا (صورة)

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ووفق معلومات " "، فإن إحدى في المنطقة على علم بأن كميات من المحروقات تُهرَّب عبر مشاريع القاع، مروراً بالبساتين، وصولاً إلى داخل الأراضي . وعلى الرغم من ذلك، فهي لا تزال تزوّدهم بكميات من المحروقات.وتُظهر الصور الملتقطة حجم التهريب القائم، حيث تنقل دراجات نارية يومياً غالونات كبيرة من المحروقات، في مشهد يتكرر من دون أي رقابة أو تدخل من الجهات المعنية.