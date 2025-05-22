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لبنان

استعدادا للتصعيد.. نقابة موظفي القطاع الخلوي تطلق سلسلة تحركات قريباً

Lebanon 24
22-05-2025 | 11:45
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أعلنت نقابة موظفي ومستخدمي الشركات المشغلة للقطاع الخلوي في لبنان، "البدء بسلسلة تحركات بدءا من الأسبوع المقبل".
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وقالت النقابة في بيان: "بعد إصرار الجهات المعنية على حرمان الموظفين من حقوقهم، وامتناعهم عن صرف تعويضات الضمان المستحقة، إلى جانب غياب أي نية لسداد متممات الراتب المنصوص عنها في عقد العمل الجماعي، نجد أنفسنا أمام واقع من المماطلة وغياب الشفافية في معالجة هذه القضايا. ولذا، وحرصا من النقابة على حماية حقوق الموظفين، قررت البدء بسلسلة من التحركات اعتبارا من الأسبوع المقبل، وسيتم إعلان آلية التحرك وتفاصيله قبل ٢٤ ساعة من كل خطوة".
 
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