شيخ العقل التقى وزير الثقافة وقنصل مصر ووفدا عسكريا ايطالياً وزوّارا

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التقى شيخ العقل لطائفة الشيخ الدكتور سامي ابي المنى، اليوم، الطائفة في ، القنصل العام لسفارة مصر في محمد المشد، بحضور ادارة المجلس المذهبي الدكتور عماد الغصيني، وجرى التأكيد على عمق العلاقة التي تربط بين لبنان ومصر وسبل تعزيزها، وعلى الاخص بين مشيخة العقل والازهر الشريف، اضافة الى البحث في الاوضاع العامة على الساحتين والعربية.كما استقبل ابي المنى وفدا من "الفرقة التقنية العسكرية الايطالية من اجل لبنان" برفقة الاب الدكتور عيد بو راشد والدكتور منير حمزة، ضم: الكولونيل التيليو كورتوني والرائد ريكاردو ليمينوتي، واطلع الوفد شيخ العقل على دور الفرقة العسكرية واهدافها ورسالتها في لبنان.ومن زوّار دار الطائفة، فريد محمود والدكتورة رانيا غانم امان الدين. وفيق مسعود من السويداء.وترأس شيخ العقل اجتماعا لـ "جمعية الغد" برئاسة الوزير السابق عادل ، لمناقشة مسائل متصلة بعملها.كما اجتمع الى لجنة التحضير للعشاء السنوي الخيري: أمين سر المجلس المذهبي المحامي رائد النجار ورئيسة اللجنة الاجتماعية المحامية غادة وعضو لجنة شؤون الاغتراب طارق ذبيان.وفي منزله في شانيه، التقى شيخ العقل امس الدكتور غسان سلامة قبل رعايتهما معا الندوة الثقافية الوطنية في البلدة، والوزيرين السابقين حسن اللقيس ويوسف سلامة، ورئيس جامعة المقاصد الدكتور حسان غزيري، والرئيس الفخري لجامعة الروح الاب حبيقة وشخصيات روحية وثقافية واجتماعية.وقدّم الشيخ ابي المنى التعازي في دار الطائفة بالصيدلي المرحوم رجا شرف الدين، وقد استقبله شقيقه الوزير السابق عصام شرف الدين وعائلة الراحل، بحضور النائب اكرم شهيب وعدد من الوزراء والنواب ورئيس الاركان اللواء حسان عودة.كما قدم التعازي في مدينة عاليه بأحد عناصر المرحوم قماش، على رأس وفد من المشايخ واعضاء في المجلس المذهبي. وكان شارك سابقا في مأتم المرحومة الشيخة وداد جميل الاشقر في بلدة الخريبة . (الوكالة الوطنية)