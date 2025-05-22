الجميّل التقى بلديات الفنار ودرعون - حريصا وكفرعقا: للتعاون في خدمة الناس وتثبيت الإدارة المحلية

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التقى رئيس الجميّل كلاً من رئيس بلدية وأعضاء ، رئيسة بلدية درعون - هنادي مقوم وأعضاء المجلس ورئيس بلدية وأعضاء المجلس البلدي، وخصصت اللقاءات للتداول في شؤون وسبل تعزيز التعاون خدمةً لأبناء المناطق.وشكر ممثلو رئيس على دعمه الدائم لقضايا الإنماء المحلي ووقوفه إلى جانب الأهالي في كافة.من جانبه هنّأ الجميّل رؤساء البلديات وأعضاءها على نيلهم ثقة الناس، متمنياً لهم التوفيق في مهماتهم الجديدة، ومشدّداً على أهمية "ترسيخ الشفافية والمبادرة ضمن المجالس البلدية لتكون السلطة المحلية على تماس مع حاجات الناس وتطلعاتهم".