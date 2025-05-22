علامة يلتقي مسؤولين في جورجيا لبحث سبل تفعيل التعاون الثنائي

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إستقبل رئيس النائب علامة نظيره رئيس النيابية في على رأس وفد ضم رئيس ورئيس والسفير والقنصل العام في ، حيث إستعرض علامة والوفد خلال اللقاء، الوضع العام في المنطقة ودور جورجيا الحيوي وحضورها الاقتصادي.وعرض النائب علامة للأوضاع السياسية في لبنان. كذلك بحث المجتمعون في آلية تفعيل التعاون البرلماني بين لبنان وجورجيا وسبل تعزيز التبادل التجاري بين البلدين.وتلقى علامة في ختام اللقاء دعوة من رئيس الوفد لزيارة جورجيا. (الوكالة الوطنية)