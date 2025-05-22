Advertisement

لبنان

علامة يلتقي مسؤولين في جورجيا لبحث سبل تفعيل التعاون الثنائي

Lebanon 24
22-05-2025 | 12:01
A-
A+

Doc-P-1364403-638835374430075468.png
Doc-P-1364403-638835374430075468.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
إستقبل رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب النائب الدكتور فادي علامة نظيره رئيس لجنة العلاقات الخارجية النيابية في جورجيا على رأس وفد ضم رئيس لجنة الثقافة ورئيس لجنة الاقتصاد والسفير والقنصل العام في لبنان، حيث إستعرض علامة والوفد خلال اللقاء، الوضع العام في المنطقة ودور جورجيا الحيوي وحضورها الاقتصادي. 
Advertisement

وعرض النائب علامة بشكل عام للأوضاع السياسية في لبنان. كذلك بحث المجتمعون في آلية تفعيل التعاون البرلماني  بين لبنان وجورجيا وسبل تعزيز التبادل التجاري بين البلدين.

 وتلقى علامة في ختام اللقاء دعوة من رئيس الوفد لزيارة جورجيا. (الوكالة الوطنية)
مواضيع ذات صلة
قائد الجيش استقبل وفدًا كنديًا لبحث سبل التعاون الثنائي
lebanon 24
22/05/2025 22:18:42 Lebanon 24 Lebanon 24
أكسيوس عن مسؤول أميركي: نقيّم الوضع في كوريا الشمالية ونبحث سبل التواصل والتعاون المحتمل
lebanon 24
22/05/2025 22:18:42 Lebanon 24 Lebanon 24
وزيرة الرياضة بحثت ورئيس المركز الدولي للأمن الرياضي سبل التعاون
lebanon 24
22/05/2025 22:18:42 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس المصري والحاكم العام لأستراليا يبحثان سبل دعم التعاون بين البلدين في مجال الأمن الغذائي
lebanon 24
22/05/2025 22:18:42 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
13:38 | 2025-05-22
15:09 | 2025-05-22
14:54 | 2025-05-22
14:54 | 2025-05-22
14:48 | 2025-05-22
14:45 | 2025-05-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24