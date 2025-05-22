تسليم وتسلّم في بلدية جونية

تسلم الجديد في فيصل افرام والأعضاء مهامهم رسميا من المجلس السابق، وسط مراسم تقليدية، بدأت باستقبال في بهو البلدية لينتقل الجميع بعدها إلى ومن ثم إلى قاعة الاجتماعات، حيث تم التوقيع على مراسيم التسليم والتسلم، فجولة تفقدية على أقسام البلدية وتعارف مع الموظفين قبل أن يغادر ويعقد أولى اجتماعاته.

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