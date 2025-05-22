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لبنان

تسليم وتسلّم في بلدية جونية

Lebanon 24
22-05-2025 | 12:01
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تسلم رئيس المجلس البلدي الجديد في جونية فيصل افرام والأعضاء مهامهم رسميا من المجلس السابق، وسط مراسم تقليدية، بدأت باستقبال في بهو البلدية لينتقل الجميع بعدها إلى مكتب الرئيس ومن ثم إلى قاعة الاجتماعات، حيث تم التوقيع على مراسيم التسليم والتسلم، فجولة تفقدية على أقسام البلدية وتعارف مع الموظفين قبل أن يغادر المجلس القديم ويعقد المجلس الجديد أولى اجتماعاته.
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