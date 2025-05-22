بالصورة... تحذير عاجل من الجيش الاسرائيلي لسكان بلدة تول الجنوبية

#عاجل 🔸تحذير عاجل للمتواجدين في قرية تول في جنوب وتحديدًا لكل من يتواجد في المبنى المحدد بالأحمر وفق ما يُعرض في الخارطة والمباني القريبة منه

🔸تتواجدون بالقرب من منشآت تابعة لحزب الله الارهابي

🔸من أجل سلامتكم وسلامة أبناء عائلاتكم, أنتم مضطرون لإخلاء هذه المباني فورًا… pic.twitter.com/epivtfrwX8