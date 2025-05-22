إنتخاب عامر العويك رئيسًا لبلدية برج اليهودية وعاطف العويك نائباً له

انتخب اليوم، رئيساً لبلدية ـ في العملية التي جرت في مقر قائمقامية قضاء ـ في ، بإشراف قائمقام ، بعد نيله ثقة الذي أعاد انتخابه، كما تمّ انتخاب عاطف العويك نائباً للرئيس. (الوكالة الوطنية)

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