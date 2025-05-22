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لبنان

إنتخاب عامر العويك رئيسًا لبلدية برج اليهودية وعاطف العويك نائباً له

Lebanon 24
22-05-2025 | 12:22
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انتخب اليوم، عامر العويك رئيساً لبلدية برج اليهودية ـ كرم الأخرس في العملية التي جرت في مقر قائمقامية قضاء المنية ـ الضنية في دير عمار، بإشراف قائمقام القضاء جان الخولي، بعد نيله ثقة المجلس البلدي الذي أعاد انتخابه، كما تمّ انتخاب عاطف العويك نائباً للرئيس. (الوكالة الوطنية)
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