داخل مدرسة رسمية لبنانية... أستاذ يضرب تلميذاً (صورة)

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وبحسب المعلومات فإن الاعتداء وقع أمام أنظار زملاء التلميذ ما أثر سلباً على الأجواء التعليمية داخل الصف، ودفع ناشطين تربويين وحقوقيين إلى مطالبة وزارة التربية بفتح تحقيق فوري لمحاسبة المسؤول، معتبرين ما جرى انتهاكًا صريحًا لحقوق الطفل ولأخلاقيات العمل .وأكدت مصادر محلية أن الأهالي بصدد تقديم شكوى رسمية، مشددين على أن المدرسة يجب أن تكون بيئة آمنة ومحفزة للتعلم، لا مكانًا للعنف أو الترهيب.