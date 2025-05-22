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لبنان

داخل مدرسة رسمية لبنانية... أستاذ يضرب تلميذاً (صورة)

Lebanon 24
22-05-2025 | 12:49
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شهدت مدرسة متوسطة التبانة الرسمية في مدينة طرابلس حادثة عنف داخل الصف، حيث أقدم أحد الأساتذة، ويدعى "ع.إ" على ضرب تلميذ يبلغ من العمر 12 عامًا، ما أثار موجة من الغضب والاستنكار في أوساط الأهالي والمجتمع المحلي، بحسب ما افادت مندوبة "لبنان 24". 
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وبحسب المعلومات فإن الاعتداء وقع أمام أنظار زملاء التلميذ ما أثر سلباً على الأجواء التعليمية داخل الصف، ودفع ناشطين تربويين وحقوقيين إلى مطالبة وزارة التربية بفتح تحقيق فوري لمحاسبة المسؤول، معتبرين ما جرى انتهاكًا صريحًا لحقوق الطفل ولأخلاقيات العمل التربوي.


وأكدت مصادر محلية أن الأهالي بصدد تقديم شكوى رسمية، مشددين على أن المدرسة يجب أن تكون بيئة آمنة ومحفزة للتعلم، لا مكانًا للعنف أو الترهيب. 



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