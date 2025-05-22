وزير الداخلية استقبل وفدا من مجلس عمل المشرق - المغرب في الاتحاد الأوروبي

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استقبل والبلديات ، في مكتبه عصر اليوم، وفدا من مجلس عمل المشرق/المغرب (MaMa) في برئاسة مديرة المجموعة ، وبحضور سفيرة الاتحاد في .وخلال اللقاء، تم التطرق إلى الملفات ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيز التعاون بين الجانبين.كما جرى عرض للمراحل الثلاثة للانتخابات البلدية والاختيارية والتحضيرات الجارية للمرحلة الرابعة السبت المقبل.وكانت مناسبة زار فيها الوفد المركزية الخاصة بالانتخابات البلدية والاختيارية، واستمع الى شرح مفصل حول عملها خلال فترة العملية . (الوكالة الوطنية)