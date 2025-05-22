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لبنان

وزير الداخلية استقبل وفدا من مجلس عمل المشرق - المغرب في الاتحاد الأوروبي

Lebanon 24
22-05-2025 | 12:57
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استقبل وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، في مكتبه عصر اليوم، وفدا من مجلس عمل المشرق/المغرب (MaMa) في الاتحاد الأوروبي برئاسة مديرة المجموعة إيفا نيلسون، وبحضور سفيرة الاتحاد الأوروبي في لبنان ساندرا دي وال.
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وخلال اللقاء، تم التطرق إلى الملفات ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيز التعاون بين الجانبين.

كما جرى عرض للمراحل الثلاثة للانتخابات البلدية والاختيارية والتحضيرات الجارية للمرحلة الرابعة السبت المقبل.

وكانت مناسبة زار فيها الوفد غرفة العمليات المركزية الخاصة بالانتخابات البلدية والاختيارية، واستمع الى شرح مفصل حول عملها خلال فترة العملية الانتخابية. (الوكالة الوطنية)
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