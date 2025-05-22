بالفيديو والصور... غارات إسرائيلية تستهدف بلدة تول الجنوبية

شنّ العدو الإسرائيلي، مساء اليوم، غارتين على المكان المهدد في بلدة تول جنوب لبنان.
وحذر المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي افيخاي أدرعي، قبل قليل، المتواجدين في قرية تول في جنوب لبنان وتحديدًا لكل من يتواجد في المبنى المحدد بالأحمر وفق ما يُعرض في الخارطة والمباني القريبة منه.
وقال أدرعي في منشور عبر "إكس": "تتواجدون بالقرب من منشآت تابعة لحزب الله. من أجل سلامتكم وسلامة أبناء عائلاتكم, أنتم مضطرون لإخلاء هذه المباني فورًا والابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 500 متر وفق ما يُعرض في الخارطة".
غارة تستهدف بلدة تول الجنوبية#lebanon24 https://t.co/mo6ASjBI0Y pic.twitter.com/hhsERXTbEs
— lebanon 24 (@Lebanon24) May 22, 2025