بالفيديو والصور... غارات إسرائيلية تستهدف بلدة تول الجنوبية

شنّ العدو ، مساء اليوم، غارتين على المكان المهدد في بلدة تول .



وحذر المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي أدرعي، قبل قليل، المتواجدين في قرية تول في جنوب وتحديدًا لكل من يتواجد في المبنى المحدد بالأحمر وفق ما يُعرض في الخارطة والمباني القريبة منه.



وقال أدرعي في منشور عبر "إكس": "تتواجدون بالقرب من منشآت تابعة لحزب الله. من أجل سلامتكم وسلامة أبناء عائلاتكم, أنتم مضطرون لإخلاء هذه المباني فورًا والابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 500 متر وفق ما يُعرض في الخارطة".





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غارة تستهدف بلدة تول الجنوبية#lebanon24 https://t.co/mo6ASjBI0Y pic.twitter.com/hhsERXTbEs









































































