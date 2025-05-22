سفير الهند تحدث في مؤتمر صحافي عن احداث كشمير وعدد نشاطات السفارة المقبلة في لبنان

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عقد سفير في ، مؤتمراً صحافياً، اليوم، في مقر السفارة. تحدث خلاله عن الهجوم الإرهابي الأخير في 22 نيسان 2025 في باهالغام، والذي قتل فيه 4 إرهابيين 26 سائحًا (25 هنديًا ومواطن نيبالي واحد).وقال: "أعلنت (TRF) - وهي جبهة معروفة لمنظمة "لشكر طيبة" الإرهابية المعروفة ومقرها باكستان - مسؤوليتها عن هذا الهجوم، ليس مرة واحدة بل مرتين - في غضون ساعات قليلة من الحادث الذي حصل في 22 نيسان، ثم مرة أخرى في صباح 23 نيسان. وربما لم تتمكن من هذا الادعاء إلا بعد أن أدرك أسيادها ومشغلوها عبر الحدود الخطورة الكاملة للحادث. ومن الواضح أن هذا التراجع لم يقنع أحدًا".اضاف: "في 24 نيسان، أوضح معالي رئيس وزراء الهند السيد أن "الهند ستحدد هوية كل إرهابي، وستتعقبه، وستعاقبه، وستلاحقه، وستلاحق داعميه. وسنطاردهم حتى نهاية الأرض. ولن يكسر الإرهاب روح الهند أبدًا. لن يفلت الإرهاب من العقاب. سنبذل قصارى جهدنا لضمان تحقيق العدالة. الأمة كلها ثابتة على هذا . كل من يؤمن بالإنسانية يقف معنا. أشكر شعوب مختلف الدول وقادتها على وقوفهم إلى جانبنا في هذه الظروف. وقد تلقينا دعما كبيرا وتضامنا قويا من العديد من الحكومات في جميع أنحاء العالم بما في ذلك لبنان، الذي أدان بشكل لا لبس فيه هذا الهجوم الإرهابي، ونحن نقدر هذه المشاعر التي تعكس عدم التسامح مطلقا مع الإرهاب".وتابع: "أطلقت الهند عملية "سيندور" في 7 ايار 2025، وضربت 9 مواقع إرهابية في جامو وكشمير المحتلة من باكستان. كنا نرد فقط على التصعيدات الأصلية للهجوم الإرهابي في 22 نيسان. وكان ردنا مستهدفًا ودقيقًا ومُحكمًا ومدروسًا. لم يتم اختيار أي أهداف عسكرية. تم ضرب البنية التحتية الإرهابية فقط في باكستان. لم تكن نيتنا تصعيد الأمور".واردف: "في الفترة من 8 إلى 10 ايار 2025، حاولت باكستان مهاجمة عدد من الأهداف العسكرية في شمال وغرب الهند. وقد تم تحييد هذه الأهداف بواسطة شبكة مكافحة الطائرات بدون طيار المتكاملة وأنظمة الدفاع الجوي. استهدفت القوات المسلحة رادارات وأنظمة الدفاع الجوي في عدد من المواقع في باكستان. وكان الرد في نفس المجال وبنفس الشدة التي ردت بها باكستان. في 10 ايار ، اتصل للعمليات العسكرية الباكستانية بنظيره الهندي وطلب منه وقف اطلاق النار. وتم الاتفاق بين الجانبين على وقف جميع عمليات إطلاق النار والعمل العسكري البري والجوي والبحري اعتبارًا من الساعة 17.00 بتوقيت الهند. ومع ذلك، في غضون ساعات قليلة من وقف إطلاق النار، شنت باكستان مرة أخرى ضربات مدفعية وبدأت في إطلاق النار عبر خط السيطرة فاضطرت الهند إلى الرد".وقال: "في خطابه في قاعدة أدامبور الجوية في 13 ايار، ذكر رئيس الوزراء مودي أن العمل العسكري الهندي توقف مؤقتًا فقط استجابة لنداء باكستان. إذا انخرطت باكستان في أي أنشطة إرهابية أخرى أو استفزازات عسكرية، فإن الهند سترد بكل قوة. كما أكد أن رد الهند سيُحدد وفقًا لشروطها وأوضاعها الخاصة. وحدد ثلاثة مبادئ رئيسية: أولًا، في حال استهداف الهند بهجوم إرهابي، فسيكون الرد وفقًا لشروطها وأوضاعها الخاصة. ثانيًا، لن تتسامح الهند مع أي شكل من أشكال الابتزاز . ثالثًا، لن تُفرّق الهند بعد الآن بين مُدبّري الإرهاب والحكومات التي تُؤويهم. وقال أيضًا: "إنّ العالم يُدرك الآن هذه الهند الجديدة والحازمة، التي تتكيّف مع نهجها الحازم تجاه ومكافحة الإرهاب".(الوكالة الوطنية)