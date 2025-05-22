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لبنان

مشيخة العقل: الجمعة اول أيام عيد الاضحى المبارك والاربعاء أولى ليالي العشر

Lebanon 24
22-05-2025 | 13:25
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أصدرت مشيخة العقل لطائفة الموحدين الدروز في لبنان، اليوم، تعميماً، أشارت فيه إلى أن "أول أيام عيد الأضحى المبارك سيكون يوم الجمعة السادس من حزيران ٢٠٢٥ م، بحسب التوقعات الفلكية الصادرة عن مراجع فقهية موثوقة، وبذلك يكون يوم الأربعاء في الثامن والعشرين من أيار الجاري أول شهر ذي الحجة ١٤٤٦ هـ، على أن يتم تأكيد ذلك بعد صدور التحديد من المملكة العربية السعودية".
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اضافت: "إن مشيخة العقل إذ تنشر هذا البيان، تتمنى أن تكون ليالي عشر العيد المباركة وأيامها، فرصة للدعاء والصلاة والدعوة لتعزيز التآلف وجمع الشمل في المجتمع، ولإحياء الهمة وتثبيت الإيمان وصون الوجود. أعاده الله عليكم بالخير والبركة".
(الوكالة الوطنية)
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