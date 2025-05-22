مشيخة العقل: الجمعة اول أيام عيد الاضحى المبارك والاربعاء أولى ليالي العشر

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أصدرت مشيخة العقل لطائفة في ، اليوم، تعميماً، أشارت فيه إلى أن "أول أيام المبارك سيكون يوم الجمعة السادس من حزيران ٢٠٢٥ م، بحسب التوقعات الفلكية الصادرة عن مراجع فقهية موثوقة، وبذلك يكون يوم الأربعاء في الثامن والعشرين من أيار الجاري أول شهر ذي الحجة ١٤٤٦ هـ، على أن يتم تأكيد ذلك بعد صدور التحديد من ".اضافت: "إن مشيخة العقل إذ تنشر هذا البيان، تتمنى أن تكون ليالي عشر العيد المباركة وأيامها، فرصة للدعاء والصلاة والدعوة لتعزيز التآلف وجمع الشمل في المجتمع، ولإحياء الهمة وتثبيت الإيمان وصون الوجود. أعاده الله عليكم بالخير والبركة".