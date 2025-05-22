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لبنان

"المجلس الوطني للخدمة الاجتماعية" عن حادثة التحرش: نطالب الجهات الأمنية والقضائية وضع يدها على التحقيق

Lebanon 24
22-05-2025 | 13:40
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طالب "المجلس الوطني للخدمة الاجتماعية" في بيان، "بعد الأخبار المتداولة عن حادثة التحرش التي تعرض لها بعض الأطفال خلال إحدى الرحلات،  الجهات الأمنية والقضائية وضع يدها على التحقيق".
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واهاب "بكل المؤسسات التي تعني بالتربية الإنتباه بشكل جيد للاطفال و الافراد الذين يتعاطون معهم وعدم تركهم بمفردهم خلال التواجد خارج المدارس بالنشاطات اللاصفية".

كما طلب من "أماكن الاستقبال التنبه إلى الأشخاص المستخدمين في مرافق هذه المنشآت والتأكد من سلامتهم الجسدية والنفسية".

وختم: "أما الأهل فيبقى عليهم تشجيع ابنائهم على التحدث عن كل ما يجري معهم خارج المنزل وخلال النشاطات". 
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