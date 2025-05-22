"المجلس الوطني للخدمة الاجتماعية" عن حادثة التحرش: نطالب الجهات الأمنية والقضائية وضع يدها على التحقيق

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طالب " " في بيان، "بعد الأخبار المتداولة عن حادثة التحرش التي تعرض لها بعض الأطفال خلال إحدى الرحلات، الجهات الأمنية والقضائية وضع يدها على التحقيق".واهاب "بكل المؤسسات التي تعني بالتربية الإنتباه بشكل جيد للاطفال و الافراد الذين يتعاطون معهم وعدم تركهم بمفردهم خلال التواجد خارج المدارس بالنشاطات اللاصفية".كما طلب من "أماكن الاستقبال التنبه إلى الأشخاص المستخدمين في مرافق هذه المنشآت والتأكد من سلامتهم الجسدية والنفسية".وختم: "أما الأهل فيبقى عليهم تشجيع ابنائهم على التحدث عن كل ما يجري معهم خارج المنزل وخلال النشاطات".