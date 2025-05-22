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لبنان

وزارة الاشغال أنهت تعبيد الساحة أمام دير مار مارون - عنايا ضريح القديس شربل

Lebanon 24
22-05-2025 | 14:09
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أنهت وزارة الأشغال العامة والنقل تعبيد الساحة أمام دير مار مارون - عنايا ضريح القديس شربل  التي تبلغ مساحتها ٤٥٠٠ متر مربع والتي صرفت الاموال لتعبيدها من موازنة ٢٠٢٤ ونفذتها  شركة "الجمعيتاني اخوان" الملتزمة للمشروع، وكان المدير العام للوزارة الدكتور غابي الحاج  كشف عليها منذ مدة وكان في استقباله يومها رئيس الدير الاباتي طنوس نعمة والاباء، في حضور رئيس بلدية بلاط قرطبون ومستيتا عبدو العتيق ، وتم خلال الزيارة الكشف على الطريق العام من بلدة راس اسطا إلى المحبسة  من اجل وضع ملفات الصيانة والتأهيل لها من موازنة عام ٢٠٢٥ ، كما استمع  الحاج من طنوس والعتيق إلى ما يحدث من "حوادث سير على الأوتوستراد الممتد من جبيل وصولا إلى عنايا وما تخلفه من ضحايا وضرورة العمل على القيام بما يلزم للحفاظ على سلامة المواطنين الذين يقصدون ضريح قديس لبنان والاهالي والسياح الذين يقصدون المنطقة، والتي ستنفذ هذا الصيف".
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وشكر الأباتي نعمة وآباء الدير ورئيس بلدية بلاط قرطبون مستيتا عبدو العتيّق، وزير الأشغال السابق الدكتور علي حمية والوزير الحالي رسامني والمدير العام الحاج على "جهودهم للإسراع في تنفيذ المشروع والعمل على تنفيذ المرحلة الثانية لما لها من اهمية في الحفاظ على ارواح المواطنين الذين يسلكون هذا الطريق لا سيما الذين يقصدون ضريح القديس شربل للتضرع اليه ونيل شفاعته".

من جهته هنأ العتيّق رئيس المجلس البلدي الجديد مارك عبود والمختار، متمنيا لهم "التوفيق في مسيرتهم برعاية القديس شربل شفيع البلدة لما فيه خير وإنماء البلدة". (الوكالة الوطنية)
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