وزارة الاشغال أنهت تعبيد الساحة أمام دير مار مارون - عنايا ضريح القديس شربل

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أنهت تعبيد الساحة أمام - عنايا القديس شربل التي تبلغ مساحتها ٤٥٠٠ والتي صرفت الاموال لتعبيدها من موازنة ٢٠٢٤ ونفذتها شركة "الجمعيتاني اخوان" الملتزمة للمشروع، وكان للوزارة الدكتور غابي الحاج كشف عليها منذ مدة وكان في استقباله يومها رئيس الدير والاباء، في حضور رئيس بلدية بلاط قرطبون ومستيتا ، وتم خلال الزيارة الكشف العام من بلدة راس اسطا إلى المحبسة من اجل وضع ملفات الصيانة والتأهيل لها من موازنة عام ٢٠٢٥ ، كما استمع الحاج من والعتيق إلى ما يحدث من "حوادث سير على الأوتوستراد الممتد من وصولا إلى عنايا وما تخلفه من ضحايا وضرورة العمل على القيام بما يلزم للحفاظ على سلامة المواطنين الذين يقصدون ضريح قديس والاهالي والسياح الذين يقصدون المنطقة، والتي ستنفذ هذا الصيف".وشكر الأباتي نعمة وآباء الدير ورئيس بلدية بلاط قرطبون مستيتا عبدو العتيّق، وزير الأشغال السابق الدكتور والوزير الحالي رسامني والمدير العام الحاج على "جهودهم للإسراع في تنفيذ المشروع والعمل على تنفيذ المرحلة الثانية لما لها من اهمية في الحفاظ على ارواح المواطنين الذين يسلكون هذا الطريق لا سيما الذين يقصدون ضريح للتضرع اليه ونيل شفاعته".هنأ العتيّق الجديد مارك عبود والمختار، متمنيا لهم "التوفيق في مسيرتهم برعاية القديس شربل شفيع البلدة لما فيه خير وإنماء البلدة". (الوكالة الوطنية)