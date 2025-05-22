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لبنان

بعد إطلاق إسرائيل النار على مواطن في الوزاني... هذا ما أعلنته "الصحة"

Lebanon 24
22-05-2025 | 14:11
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صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة بيان أعلن أن إطلاق العدو الإسرائيلي النار على مواطن في بلدة الوزاني أدى إلى إصابته بجروح خطرة استدعت إدخاله العناية المركزة.
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