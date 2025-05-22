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لبنان

بيان صادر عن شركة تاتش... ماذا جاء فيه؟

Lebanon 24
22-05-2025 | 14:23
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أثنى رئيس مجلس إدارة شركة "تاتش" مديرها العام الدكتور سالم عيتاني في بيان، على زيارة وزير الاتصالات شارل الحاج أمس لمكاتب الشركة، مؤكدا أنها "كانت محطَّ تقديرٍ كبير من قبل موظفي تاتش، لا سيما وأنها أفسحت أمامهم المجال لمحاورة الوزير بمختلف المسائل المتعلّقة بتطوير قطاع الاتصالات، كما بالأفكار التي يطرحها لتطوير المهارات البشرية، وثمنوا عاليا تقديره لهم ولكل جهودهم التي بذلوها لتأمين حسن سير القطاع في أحلك الظروف التي شهدها لبنان في السنوات الأخيرة".
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