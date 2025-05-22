بيان صادر عن شركة تاتش... ماذا جاء فيه؟

أثنى رئيس مجلس إدارة شركة "تاتش" مديرها العام الدكتور في بيان، على زيارة وزير الاتصالات أمس لمكاتب الشركة، مؤكدا أنها "كانت محطَّ تقديرٍ كبير من قبل موظفي تاتش، لا سيما وأنها أفسحت أمامهم المجال لمحاورة الوزير بمختلف المسائل المتعلّقة بتطوير قطاع الاتصالات، كما بالأفكار التي يطرحها لتطوير المهارات البشرية، وثمنوا عاليا تقديره لهم ولكل جهودهم التي بذلوها لتأمين القطاع في أحلك الظروف التي شهدها في السنوات الأخيرة".

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