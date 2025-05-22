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لبنان

قبيل أيام من الانتخابات... رسالة من قاسم إلى أهالي الجنوب

Lebanon 24
22-05-2025 | 14:33
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وجّه الأمين العام لحزب الله، الشيخ نعيم قاسم، رسالة إلى أهالي الجنوب، دعاهم فيها إلى المشاركة الواسعة في الانتخابات البلدية والاختيارية، معتبراً أن هذه المشاركة تندرج في إطار الصمود ومواجهة الاحتلال الإسرائيلي.
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وقال قاسم: "يا أهلنا في الجنوب المقاوم، قدّمتم أعظم التضحيات في وجه العدوان الإسرائيلي، وأثبتّم أنكم أهل العزة والسيادة. أعدتم إعمار الجنوب بعد التحرير وعدوان تموز، واليوم تتحدّون المخاطر وتثبتون مجددًا أنكم أبناء الأرض".

وأضاف أن استحقاق الانتخابات "هو محطة جديدة من محطات التمسك بالأرض وبقائها حيّة بأهلها"، مشدداً على أن "كل من راهن مع العدو الإسرائيلي يترقب نتائج هذا الاستحقاق".

وتابع: "نحن لا نخاطبكم لتحقيق الفوز، فأنتم فائزون بتكاتفكم والتفافكم حول حركة أمل وحزب الله، بل نخاطبكم لنجعل من هذا الفوز صاخباً بحضوركم الكثيف".

وختم قاسم رسالته بالتأكيد على أن "المشاركة في الانتخابات هي جزء من إعادة الإعمار، ومن الوفاء لدماء الشهداء"، موجهاً التحية لأهالي الجنوب بقوله: "تحية لكم يا أشرف الناس وأوفى الناس وأعظم الناس".
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