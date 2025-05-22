قبيل أيام من الانتخابات... رسالة من قاسم إلى أهالي الجنوب

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وقال : "يا أهلنا في الجنوب المقاوم، قدّمتم أعظم التضحيات في وجه العدوان الإسرائيلي، وأثبتّم أنكم أهل العزة والسيادة. أعدتم إعمار الجنوب بعد التحرير وعدوان ، واليوم تتحدّون المخاطر وتثبتون مجددًا أنكم أبناء الأرض".وأضاف أن استحقاق الانتخابات "هو محطة جديدة من محطات التمسك بالأرض وبقائها حيّة بأهلها"، مشدداً على أن "كل من راهن مع العدو الإسرائيلي يترقب نتائج هذا الاستحقاق".وتابع: "نحن لا نخاطبكم لتحقيق الفوز، فأنتم فائزون بتكاتفكم والتفافكم حول وحزب الله، بل نخاطبكم لنجعل من هذا الفوز صاخباً بحضوركم الكثيف".وختم قاسم رسالته بالتأكيد على أن "المشاركة في الانتخابات هي جزء من ، ومن الوفاء لدماء "، موجهاً التحية لأهالي الجنوب بقوله: "تحية لكم يا أشرف الناس وأوفى الناس وأعظم الناس".