الثروة السمكية في خطر… وصيادو البترون يناشدون وزير الزراعة

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وجّه أصحاب مراكب الصيد والصيادون البترونيون في مرفأ سلعاتا كتابًا إلى هاني ناشدوه فيه" التدخل العاجل لوضع حد لظاهرة الصيد العشوائي المتفاقمة على الشاطئ الصخري في المنطقة، والتي تهدد السمكية بالانقراض وتضرب حقوق الصيادين الملتزمين بالقوانين عرض الحائط".وأشاروا إلى" الانتشار الواسع لـ”المصالي” ذات الشباك الضيقة الموضوعة مباشرة على الشاطئ، ما يمنع حتى أصغر الأسماك من الإفلات منها، إضافة إلى ممارسات “تحويق” السمك التي تقضي على جميع الأحجام والأنواع في المنطقة، وتمنع الصيادين الآخرين من الاقتراب بمراكبهم".كما حذّروا من" تفشي الصيد الليلي بواسطة البنادق والغطس باستخدام “الكمبرسورات”، وهو ما يؤدي إلى إبادة الأسماك في أوكارها"، ولفتوا الى "بعض المراكب الغريبة عن المنطقة التي تصطاد على بعد ميلين إلى ثلاثة أميال قبالة الشاطئ".وطالب الصيادون" بمنع صيد الأسماك الصغيرة التي تراوح أطوالها بين خمسة وعشرة سنتيمترات، والتشدد في تطبيق القوانين وملاحقة المخالفين، حفاظًا على البيئة البحرية وحقوق الصيادين الشرعيين".وأرفق الصيادون كتابهم بصور توثّق ما وصفوه بـ”المجازر” بحق الثروة السمكية، آملين أن "يحظى مطلبهم بالأهمية القصوى من قبل الجهات المعنية". (الوكالة الوطنية)