نقابة الخلوي عرضت والموسوي لمسألة منع صرف تعويضات الضمان

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أشارت "نقابة موظفي ومستخدمي الشركات المشغلة للقطاع الخلوي في "، في بيان، إلى اجتماعها برئاسة النقيب ، برئيس والإعلام النائب في مجلس النواب.وقد أكد - بحسب البيان - "دعمه موظفي قطاع الخلوي، الذين يُشكّلون عماد هذا القطاع، في تحقيق مطالبهم المحقة، والمستندة إلى القوانين والعقود النافذة ذات الصلة".وأبلغت النقابة من جهتها، بهواجس الموظفين، وبخاصة لجهة عدم الوزارة الجديدة بالوعود المقطوعة، لناحية إعطاء أصحاب الحقوق مستحقاتهم المترتبة في ذمة الشركات.كما وتمّ التطرق إلى مسألة منع صرف تعويضات الضمان، التي "تُعتبر حقًا مكتسبًا ومحميًّا بالقانون، ولا يجوز حرمان أصحابها منها تحت أي ذريعة أو حجة واهية". (الوكالة الوطنية)