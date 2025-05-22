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لبنان

نقابة الخلوي عرضت والموسوي لمسألة منع صرف تعويضات الضمان

Lebanon 24
22-05-2025 | 14:54
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أشارت "نقابة موظفي ومستخدمي الشركات المشغلة للقطاع الخلوي في لبنان"، في بيان، إلى اجتماعها برئاسة النقيب مارك عون، برئيس لجنة الاتصالات والإعلام النائب إبراهيم الموسوي في مجلس النواب.
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وقد أكد الموسوي - بحسب البيان -  "دعمه موظفي قطاع الخلوي، الذين يُشكّلون عماد هذا القطاع، في تحقيق مطالبهم المحقة، والمستندة إلى القوانين والعقود النافذة ذات الصلة".

وأبلغت النقابة من جهتها، بهواجس الموظفين، وبخاصة لجهة عدم التزام الوزارة الجديدة بالوعود المقطوعة، لناحية إعطاء أصحاب الحقوق مستحقاتهم المترتبة في ذمة الشركات.

كما وتمّ التطرق إلى مسألة منع صرف تعويضات الضمان، التي "تُعتبر حقًا مكتسبًا ومحميًّا بالقانون، ولا يجوز حرمان أصحابها منها تحت أي ذريعة أو حجة واهية". (الوكالة الوطنية)
 
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