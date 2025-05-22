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لبنان

الجيش يُداهم منازل مطلوبين وهذا ما عُثر عليه بحوزتهم (صورة)

Lebanon 24
22-05-2025 | 14:54
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صدر عن قيادة الجيشمديرية التوجيه البيان الآتي:
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ضمن إطار التدابير الأمنية التي تنفذها المؤسسة العسكرية في مختلف المناطق، دهمت وحدات من الجيش تؤازر كلًّا منها دورية من مديرية المخابرات منازل مطلوبين وأوقفت 3 مواطنين وفقًا لما يلي:

توقيف المواطن (ع.ص.) في بلدة بريتالبعلبك كونه مطلوب توقيفه بجرم إطلاق النار، وضبط في حوزته كمية من الأسلحة والذخائر الحربية.

توقيف المواطن (ع.س.) في بلدة المغيرية – الشوف كونه مطلوب توقيفه بجرم إطلاق النار.

دهم منزل المواطن المطلوب (م.ع.) في بلدة العباسية – صور وضبط كمية من الأسلحة والذخائر الحربية.

كما أوقفت وحدة أخرى من الجيش عند حاجز دير عمارالمنية الضنية المواطن (ع.م.)، وضبطت في حوزته كمية من المخدرات.

سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.


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