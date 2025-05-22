الجيش يُداهم منازل مطلوبين وهذا ما عُثر عليه بحوزتهم (صورة)

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ضمن إطار التدابير الأمنية التي تنفذها في مختلف المناطق، دهمت وحدات من الجيش تؤازر كلًّا منها دورية من منازل مطلوبين وأوقفت 3 مواطنين وفقًا لما يلي:توقيف المواطن (ع.ص.) في بلدة – كونه مطلوب توقيفه بجرم إطلاق النار، وضبط في حوزته كمية من الأسلحة والذخائر الحربية.توقيف المواطن (ع.س.) في بلدة المغيرية – كونه مطلوب توقيفه بجرم إطلاق النار.دهم منزل المواطن المطلوب (م.ع.) في بلدة العباسية – صور وضبط كمية من الأسلحة والذخائر الحربية.كما أوقفت وحدة أخرى من الجيش عند حاجز – المواطن (ع.م.)، وضبطت في حوزته كمية من المخدرات.سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف المختص.