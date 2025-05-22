في هذه البلدة... "حزب الله" يسحب مرشّحيه من الانتخابات البلدية

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"إنسجاماً مع روحية الاتفاق الموقّع بين قيادتي وحركة امل نعلن عن سحب مرشحينا للمجلس البلدي على اللائحة وذلك إفساحاً في المجال لتطبيق الاتفاق. مع ان مرشحي المخترة مستمرون في ترشيحاتهم وندعو أهلنا الأوفياء للمشاركة الكبيرة في الانتخابات الاختيارية".