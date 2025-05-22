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لبنان

في هذه البلدة... "حزب الله" يسحب مرشّحيه من الانتخابات البلدية

Lebanon 24
22-05-2025 | 15:09
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صدر عن اللجنة الانتخابية لحزب الله في بلدة كفرا، البيان الآتي:
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"إنسجاماً مع روحية الاتفاق الموقّع بين قيادتي حزب الله وحركة امل نعلن عن سحب مرشحينا للمجلس البلدي على اللائحة وذلك إفساحاً في المجال لتطبيق الاتفاق.  مع العلم ان مرشحي المخترة مستمرون في ترشيحاتهم وندعو أهلنا الأوفياء للمشاركة الكبيرة في الانتخابات الاختيارية". 
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