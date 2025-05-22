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لبنان

التيار الوطني الحر: نزع سلاح المخيمات لا يعني ولا يستلزم اعطاء اي حقوق للفلسطينيين في لبنان

Lebanon 24
22-05-2025 | 16:44
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رحب التيار الوطني الحر عبى حسابه الرسمي على "إكس" بما صدر لجهة ضبط السلاح الفلسطيني في المخيمات وخارجها ووضعه تحت سلطة الدولة اللبنانية.
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وأضاف "التيار": إن استكمال بسط السيادة اللبنانية الكاملة على المخيمات الفلسطينية هو منطلق أساسي لإعادة بناء الدولة، كما أنه يخدم مصالح الشعبين اللبناني والفلسطيني. فلا داعٍ لهذا السلاح الذي أدى إلى ما أدى إليه في فترات سابقة خبرها اللبنانيون والفلسطينيون بمرارتها وقساوتها، وحان الوقت لأخذ العبَر منها بالتخلي عن هذا السلاح بما يصب في صالح الشعبين.

وختم: يؤكد التيار ان نزع سلاح المخيمات لا يعني ولا يستلزم اعطاء اي حقوق للفلسطينيين في لبنان بل يوجب الاسراع بتأمين عودتهم الى ارضهم من دون اي نوع من انواع الاندماج في المجتمع اللبناني وتوطينهم.
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