آخر خبر... هذا ما أعلنه وزير العمل عن رفع الحد الأدنى للأجور

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وأضاف في حديث لقناة " "، أنه اختار التركيز على ملف الضمان الاجتماعي في إطار مهامه الحالية.وكشف حيدر أنّ الوزارة عقدت اجتماعات مكثفة لبحث مسألة رفع الحد الأدنى للأجور، مشيرًا إلى أنه طرح زيادة قدرها 27 مليون ليرة، إضافة إلى منح تعليمية وتعويضات، في خطوة تهدف إلى تحسين واقع العمال في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.