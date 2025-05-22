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واعتبر في حديث لقناة " "، أنّ "الطرح المعروض مجحف ولا يراعي الحد الأدنى من متطلبات العيش ".وأكد رفضه القاطع لمبلغ 28 مليون ليرة المقترح، واصفًا إياه بـ"المذلّ".