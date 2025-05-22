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لبنان

وصفه بـ"المذلّ".. هذا ما قاله الأسمر عن مبلغ الـ 28 مليون ليرة المقترح

Lebanon 24
22-05-2025 | 16:53
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أعلن رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر، مساء اليوم، أنّه "سيلجأ إلى مجلس شورى الدولة في حال صدر مرسوم غلاء المعيشة بصيغته الحالية عن مجلس الوزراء".
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واعتبر في حديث لقناة "mtv"، أنّ "الطرح المعروض مجحف ولا يراعي الحد الأدنى من متطلبات العيش الكريم".

وأكد الأسمر رفضه القاطع لمبلغ 28 مليون ليرة المقترح، واصفًا إياه بـ"المذلّ".
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