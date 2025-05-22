توتر أمني في وادي خالد.. محمد فارق الحياة بسبب إشكال مع عمه!

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شهدت بلدة الكنيسة ـ توتراً أمنياً، إثر خلاف نشب على خلفية تهريب مواطنين عبر أحد المعابر غير الشرعية، تطوّر إلى إطلاق نار أودى بحياة الشاب اليوسف، وفق ما أفادت مندوبة " ".وبحسب المعلومات، فإن عمّ الضحية أقدم على إطلاق النار عليه من سلاح حربي، ما أدى إلى مقتله على الفور، وقد نُقلت جثته إلى .وباشرت القوى الأمنية تحقيقاتها في الحادثة، تمهيداً لتوقيف مطلق النار.