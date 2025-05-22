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لبنان

توتر أمني في وادي خالد.. محمد فارق الحياة بسبب إشكال مع عمه!

Lebanon 24
22-05-2025 | 23:13
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شهدت بلدة الكنيسة ـ وادي خالد توتراً أمنياً، إثر خلاف نشب على خلفية تهريب مواطنين عبر أحد المعابر غير الشرعية، تطوّر إلى إطلاق نار أودى بحياة الشاب محمد وليد اليوسف، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
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وبحسب المعلومات، فإن عمّ الضحية أقدم على إطلاق النار عليه من سلاح حربي، ما أدى إلى مقتله على الفور، وقد نُقلت جثته إلى مستشفى القبيات.

وباشرت القوى الأمنية تحقيقاتها في الحادثة، تمهيداً لتوقيف مطلق النار. 
 
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