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لبنان
غارات إسرائيلية ليلا استهدفت بلدات جنوبية
Lebanon 24
22-05-2025
|
23:31
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شنّ
الطيران الإسرائيلي
المعادي ليلا غارات استهدفت عدة مناطق جنوبية، من بينها: وادي العزية، وادي
حامول
، مجدل زون، وادي مريمين عند اطراف ياطر، اطراف ياطر ، دير أنطار ، وبلدة شمع، وفق ما أفادت مندوية "
لبنان 24
".
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