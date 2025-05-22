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لبنان

غارات إسرائيلية ليلا استهدفت بلدات جنوبية

Lebanon 24
22-05-2025 | 23:31
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شنّ الطيران الإسرائيلي المعادي ليلا غارات استهدفت  عدة مناطق جنوبية، من بينها: وادي العزية، وادي حامول، مجدل زون، وادي مريمين عند اطراف ياطر، اطراف ياطر ، دير أنطار ، وبلدة شمع، وفق ما أفادت مندوية "لبنان 24". 
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