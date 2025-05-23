الجيش: تفجير ذخائر في حقل طيردبا - صور

Advertisement

صدر عن البيان الآتي:"بتاريخ 23/5/2025، ما بين الساعة 8.30 والساعة 12.00، ستقوم وحدة من الجيش بتفجير قنابل عنقودية من مخلفات العدوان في حقل طيردبا- صور".