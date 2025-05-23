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لبنان

استعداداً لانتخابات الجنوب... الحجار يتابع انطلاق عملية تسليم صناديق الاقتراع

Lebanon 24
23-05-2025 | 01:22
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يتابع وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار انطلاق عملية تسليم صناديق الاقتراع استعداداً لإجراء الانتخابات في محافظتَي لبنان الجنوبي والنبطية، وذلك من غرفة العمليات المركزية.
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