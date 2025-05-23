Advertisement

لبنان

الارمن منزعجون: الخلل يجب أن يصحح

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
23-05-2025 | 01:30
A-
A+
Doc-P-1364628-638835855935277288.jpg
Doc-P-1364628-638835855935277288.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أبدى عدد من نواب الأرمن انزعاجهم للطريقة التي تعاطت فيها اللجان النيابية المشتركة في قضية تأليف اللجنة النيابية الفرعية التي سوف تناقش إقتراحات مشاريع القوانين الإنتخاب.
وفي التفاصيل، فإن اللجنة التي رأسها نائب رئيس المجلس النائب الياس أبو صعب ضمت معظم ممثلي الكتل البرلمانية النيابية حتى أصغرها ، لكن المفارقة كانت في إستبعاد طائفة مؤسسة، أي الطائفة الأرمنية، عن لجنة ستحدد مستقبل قانون الإنتخاب وحسن التمثيل، وهي تضم 6 نواب  لم يسمح لأي منهم المشاركة في اللجنة . 
Advertisement
المصدر ختم أن هذا الخلل لن يمر مرور الكرام ويجب أن يصحح .
 
المصدر: لبنان 24
مواضيع ذات صلة
سلام منزعج: الوزير للبنان وليس لحزبه
lebanon 24
23/05/2025 10:19:33 Lebanon 24 Lebanon 24
بوشكيان: الأرمن خرجوا من النار ذهباً
lebanon 24
23/05/2025 10:19:33 Lebanon 24 Lebanon 24
ورد الخال منزعجة من هذا الأمر: "نحنا عرب" (صورة)
lebanon 24
23/05/2025 10:19:33 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد انتشار أخبار زواجهما.. فنانة مصرية مُنزعجة وتحسم الجدل حول ارتباطها بأحمد العوضي (فيديو)
lebanon 24
23/05/2025 10:19:33 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

"خاص لبنان24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
02:30 | 2025-05-23
03:15 | 2025-05-23
03:12 | 2025-05-23
03:00 | 2025-05-23
02:45 | 2025-05-23
02:39 | 2025-05-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24