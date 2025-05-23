الارمن منزعجون: الخلل يجب أن يصحح

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أبدى عدد من نواب الأرمن انزعاجهم للطريقة التي تعاطت فيها اللجان النيابية المشتركة في قضية تأليف اللجنة النيابية الفرعية التي سوف تناقش إقتراحات مشاريع القوانين الإنتخاب.وفي التفاصيل، فإن اللجنة التي رأسها المجلس النائب الياس ضمت معظم ممثلي الكتل النيابية حتى أصغرها ، لكن المفارقة كانت في إستبعاد طائفة مؤسسة، أي الطائفة الأرمنية، عن لجنة ستحدد مستقبل قانون الإنتخاب وحسن التمثيل، وهي تضم 6 نواب لم يسمح لأي منهم المشاركة في اللجنة .المصدر ختم أن هذا الخلل لن يمر مرور الكرام ويجب أن يصحح .