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لبنان

غارات انتخابية؟

"خاص لبنان24"

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Lebanon 24
23-05-2025 | 01:45
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شنت الطائرات الإسرائيلية، أمس، سلسلة غارات جوية مكثفة استهدفت مناطق عدة في جنوب لبنان، تركزت بشكل خاص على شمال نهر الليطاني، وتحديدًا في القرى التي تستعد لإجراء الانتخابات البلدية غدا. وقد تسببت الغارات بحالة من الذعر بين السكان، وأدت إلى أضرار مادية في الممتلكات والبنى التحتية.
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مصادر متابعة ربطت بين التصعيد العسكري الإسرائيلي وتوقيت الانتخابات، معتبرة أن الهدف من هذه الضربات هو بث مناخ من الخوف والضغط النفسي على المواطنين، ودفعهم للعزوف عن التوجه إلى صناديق الاقتراع، خاصة في المناطق التي لم تُحسم فيها النتائج بعد.
ويرى مراقبون أن إسرائيل تسعى، من خلال هذا التصعيد، إلى التأثير على مجريات العملية الانتخابية في البيئة الشيعية، في محاولة لتقويض قدرة حزب الله على تثبيت شرعيته الشعبية في الجنوب، خصوصًا في ظل ما تمثله هذه الانتخابات من اختبار داخلي مهم للحزب.
 
المصدر: لبنان 24
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