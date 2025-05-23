غارات انتخابية؟

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شنت الطائرات ، أمس، سلسلة غارات جوية مكثفة استهدفت مناطق عدة في ، تركزت بشكل خاص على شمال ، وتحديدًا في القرى التي تستعد لإجراء غدا. وقد تسببت بحالة من الذعر بين السكان، وأدت إلى أضرار مادية في الممتلكات والبنى التحتية.مصادر متابعة ربطت بين التصعيد العسكري وتوقيت الانتخابات، معتبرة أن الهدف من هذه الضربات هو بث مناخ من الخوف والضغط النفسي على المواطنين، ودفعهم للعزوف عن التوجه إلى صناديق الاقتراع، خاصة في المناطق التي لم تُحسم فيها النتائج بعد.ويرى مراقبون أن تسعى، من خلال هذا التصعيد، إلى التأثير على مجريات العملية في البيئة ، في محاولة لتقويض قدرة على تثبيت شرعيته الشعبية في الجنوب، خصوصًا في ظل ما تمثله هذه الانتخابات من اختبار داخلي مهم للحزب.