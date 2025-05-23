24
o
بيروت
27
o
طرابلس
25
o
صور
28
o
جبيل
24
o
صيدا
25
o
جونية
24
o
النبطية
27
o
زحلة
26
o
بعلبك
12
o
بشري
25
o
بيت الدين
23
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
غارات انتخابية؟
"خاص لبنان24"
|
Lebanon 24
23-05-2025
|
01:45
A-
A+
photos
0
A+
A-
شنت الطائرات
الإسرائيلية
، أمس، سلسلة غارات جوية مكثفة استهدفت مناطق عدة في
جنوب لبنان
، تركزت بشكل خاص على شمال
نهر الليطاني
، وتحديدًا في القرى التي تستعد لإجراء
الانتخابات البلدية
غدا. وقد تسببت
الغارات
بحالة من الذعر بين السكان، وأدت إلى أضرار مادية في الممتلكات والبنى التحتية.
Advertisement
مصادر متابعة ربطت بين التصعيد العسكري
الإسرائيلي
وتوقيت الانتخابات، معتبرة أن الهدف من هذه الضربات هو بث مناخ من الخوف والضغط النفسي على المواطنين، ودفعهم للعزوف عن التوجه إلى صناديق الاقتراع، خاصة في المناطق التي لم تُحسم فيها النتائج بعد.
ويرى مراقبون أن
إسرائيل
تسعى، من خلال هذا التصعيد، إلى التأثير على مجريات العملية
الانتخابية
في البيئة
الشيعية
، في محاولة لتقويض قدرة
حزب الله
على تثبيت شرعيته الشعبية في الجنوب، خصوصًا في ظل ما تمثله هذه الانتخابات من اختبار داخلي مهم للحزب.
المصدر:
لبنان 24
مواضيع ذات صلة
لوائح إنتخابية شمالية توجه كتابا مفتوحا إلى رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة لإعادة إجراء الانتخابات في طرابلس
Lebanon 24
لوائح إنتخابية شمالية توجه كتابا مفتوحا إلى رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة لإعادة إجراء الانتخابات في طرابلس
23/05/2025 10:19:39
23/05/2025 10:19:39
Lebanon 24
Lebanon 24
النائب أحمد الخير : طرح لبنان دائرة إنتخابية واحدة يناقض وثيقة الوفاق الوطني والدستور الذي اعتمد المحافظة كدائرة إنتخابية (MTV)
Lebanon 24
النائب أحمد الخير : طرح لبنان دائرة إنتخابية واحدة يناقض وثيقة الوفاق الوطني والدستور الذي اعتمد المحافظة كدائرة إنتخابية (MTV)
23/05/2025 10:19:39
23/05/2025 10:19:39
Lebanon 24
Lebanon 24
إطلاق نار على ماكينة انتخابية.. إليكم ما حصل
Lebanon 24
إطلاق نار على ماكينة انتخابية.. إليكم ما حصل
23/05/2025 10:19:39
23/05/2025 10:19:39
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. قُبلات انتخابية لمراسلة "الجديد"
Lebanon 24
بالفيديو.. قُبلات انتخابية لمراسلة "الجديد"
23/05/2025 10:19:39
23/05/2025 10:19:39
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان
خاص
بلديات 2025
رادار لبنان24
تابع
قد يعجبك أيضاً
عبء على الصحة العامة... لبنان تحت رحمة السرطان والإصابات ترتفع
Lebanon 24
عبء على الصحة العامة... لبنان تحت رحمة السرطان والإصابات ترتفع
02:30 | 2025-05-23
23/05/2025 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تسليم وتسلم في بلدية بيصور
Lebanon 24
تسليم وتسلم في بلدية بيصور
03:15 | 2025-05-23
23/05/2025 03:15:04
Lebanon 24
Lebanon 24
نفاع رئيسا لبلدية عشاش وأبي عساف نائبا له
Lebanon 24
نفاع رئيسا لبلدية عشاش وأبي عساف نائبا له
03:12 | 2025-05-23
23/05/2025 03:12:50
Lebanon 24
Lebanon 24
الجنوب ينتخب غداً و"الثنائي" يخوض معركة تكريس "الهوية والسيادة"
Lebanon 24
الجنوب ينتخب غداً و"الثنائي" يخوض معركة تكريس "الهوية والسيادة"
03:00 | 2025-05-23
23/05/2025 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هل سيُسدد اللبنانيون قروضهم السكنية مرتين؟
Lebanon 24
هل سيُسدد اللبنانيون قروضهم السكنية مرتين؟
02:45 | 2025-05-23
23/05/2025 02:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بعد أنباء عن زواجه للمرة الثانية.. خطوة غير متوقعة من وائل كفوري بحق أنجيلا بشارة (صورة)
Lebanon 24
بعد أنباء عن زواجه للمرة الثانية.. خطوة غير متوقعة من وائل كفوري بحق أنجيلا بشارة (صورة)
03:43 | 2025-05-22
22/05/2025 03:43:49
Lebanon 24
Lebanon 24
مذكرة بإقفال المؤسسات العامة والمدارس والجامعات
Lebanon 24
مذكرة بإقفال المؤسسات العامة والمدارس والجامعات
09:43 | 2025-05-22
22/05/2025 09:43:27
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة بعد غياب... شاهدوا بالفيديو إطلالة ماريتا الحلاني
Lebanon 24
مفاجأة بعد غياب... شاهدوا بالفيديو إطلالة ماريتا الحلاني
10:45 | 2025-05-22
22/05/2025 10:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تعرّض لوعكة صحيّة مفاجئة... فنان لن يُحيي حفله غداً
Lebanon 24
تعرّض لوعكة صحيّة مفاجئة... فنان لن يُحيي حفله غداً
09:18 | 2025-05-22
22/05/2025 09:18:43
Lebanon 24
Lebanon 24
تعرّض نائب لبنانيّ لوعكة صحيّة مباشرة على الهواء
Lebanon 24
تعرّض نائب لبنانيّ لوعكة صحيّة مباشرة على الهواء
08:56 | 2025-05-22
22/05/2025 08:56:13
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
عن الكاتب
"خاص لبنان24"
أيضاً في لبنان
02:30 | 2025-05-23
عبء على الصحة العامة... لبنان تحت رحمة السرطان والإصابات ترتفع
03:15 | 2025-05-23
تسليم وتسلم في بلدية بيصور
03:12 | 2025-05-23
نفاع رئيسا لبلدية عشاش وأبي عساف نائبا له
03:00 | 2025-05-23
الجنوب ينتخب غداً و"الثنائي" يخوض معركة تكريس "الهوية والسيادة"
02:45 | 2025-05-23
هل سيُسدد اللبنانيون قروضهم السكنية مرتين؟
02:39 | 2025-05-23
جعجع يواصل استقبال الفائزين في الاستحقاق البلدي
فيديو
المذيع لجأ إلى فاصل إعلاني.. فنانة شهيرة تنهار على الهواء مباشرة شاهدوا ماذا حصل (فيديو)
Lebanon 24
المذيع لجأ إلى فاصل إعلاني.. فنانة شهيرة تنهار على الهواء مباشرة شاهدوا ماذا حصل (فيديو)
02:49 | 2025-05-23
23/05/2025 10:19:39
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد غلق عيداتها في مصر.. شام الذهبي تردّ على انتقادات عملها بالتجميل (فيديو)
Lebanon 24
بعد غلق عيداتها في مصر.. شام الذهبي تردّ على انتقادات عملها بالتجميل (فيديو)
02:25 | 2025-05-23
23/05/2025 10:19:39
Lebanon 24
Lebanon 24
الحقيقة كاملة.. مفاجآت وأسرار تُكشف عن خلاف أحمد السقا مع طليقته مها الصغير (فيديو)
Lebanon 24
الحقيقة كاملة.. مفاجآت وأسرار تُكشف عن خلاف أحمد السقا مع طليقته مها الصغير (فيديو)
02:00 | 2025-05-23
23/05/2025 10:19:39
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24