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لبنان

بعد ضجة حادثة الديشونية.. قرار مهم لادارات المدارس

"خاص لبنان24"

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Lebanon 24
23-05-2025 | 02:15
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بعد حادثة التحرّش التي تعرّض لها أطفال في "مدرسة راهبات عين نجم" في المنصورية في أثناء قيامهم برحلة مدرسية في حديقة ألعاب في الديشونية ـ المتن، سادت أجواء من الخوف لدى معظم الأهالي في كافة المدارس، خاصة وان المؤسسات التربوية تقوم في هذه الفترة من السنة برحلات مدرسية مع اقتراب نهاية العام الدراسي .
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وطالب عدد من الأهالي في بعض المدارس بإلغاء هذه الرحلات نظرا للخوف الذي ينتابهم جراء الحادثة البشعة التي هزت لبنان، الا ان العديد من إدارات المدارس عمدت إلى طمأنة أولياء الطلبة، مؤكدة ان الرحلات المدرسية لا زالت قائمة مع التشديد على مُراقبة الأطفال خلالها وعدم السماح بتكرار مثل هذه الحادثة.
يُذكر انه بعد حادثة التحرّش، تمّ ختم مشروع VERE BLEU بالشمع الأحمر وذلك بناء لاشارة المحامي العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضي محمد فرحات.
 
المصدر: لبنان 24
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