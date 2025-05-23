بعد ضجة حادثة الديشونية.. قرار مهم لادارات المدارس

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بعد حادثة التحرّش التي تعرّض لها أطفال في "مدرسة راهبات " في في أثناء قيامهم برحلة مدرسية في حديقة ألعاب في ـ المتن، سادت أجواء من الخوف لدى معظم الأهالي في كافة المدارس، خاصة وان المؤسسات التربوية تقوم في هذه الفترة من السنة برحلات مدرسية مع اقتراب نهاية العام الدراسي .وطالب عدد من الأهالي في بعض المدارس بإلغاء هذه الرحلات نظرا للخوف الذي ينتابهم جراء الحادثة البشعة التي هزت ، الا ان العديد من إدارات المدارس عمدت إلى طمأنة أولياء الطلبة، مؤكدة ان الرحلات المدرسية لا زالت قائمة مع التشديد على مُراقبة الأطفال خلالها وعدم السماح بتكرار مثل هذه الحادثة.يُذكر انه بعد حادثة التحرّش، تمّ ختم مشروع VERE BLEU بالشمع الأحمر وذلك بناء لاشارة الاستئنافي في القاضي .