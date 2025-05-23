وسط إجراءات أمنية... رؤساء الأقلام والكتبة تسلموا صناديق الاقتراع في سرايا النبطية

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تسلم رؤساء الاقلام والكتبة فجرا صناديق الاقتراع في سرايا وقد اتخذت تدابير ادارية لتسهيل عملية التسليم التي اشرفت عليها محافظ النبطية الدكتورة .واتخذت عناصر من قوى الامن الداخلي بإمرة آمر المقدم ، وعناصر من امن الدولة بإمرة المقدم ، اجراءات امنية ساهمت في تسهيل حركة تسليم الصناديق ووصول المكلفين بها .يضم نحو 187 قلم اقتراع بلديًا و200 قلم اقتراع اختياري موزعة في 29 بلدة بعد فوز 11 بلدة بالتزكية.وقرابة السادسة صباحا، انتهت عملية تسليم الصناديق، وحينها استجدت مشكلة استمرار توافد موظفين من مناطق وبيروت والجبل والبقاع المدرجة اسماؤهم ضمن الذين استدعتهم وتجاوز عددهم الـ 150 موظفا وموظفة، لكن فوجئوا بانتهاء عملية التسليم، حينها اجرت المحافظ اتصالات لتوزيعهم على مراكز اقتراع في او او ، وفي حال لم تكن تلك الاقضية بحاجة الى رؤساء اقلام، تم تسجيل اسمائهم كاقلام احتياط ليتم حفظ حقوقهم واتعابهم المادية.وأوضحت الترك ان "عملية التسليم بدأت عند الرابعة فجرا، بعدما كنا على جهوزية مع جميع الموظفين في السرايا، منذ الساعة الثانية منتصف الليل، وآثرنا عدم تأخير اي موظف في تسليمه صندوق الاقتراع لاداء مهامه كرئيس قلم، ولكن فوجئنا بالاقبال اللافت للمكلفين بمهام رئيس قلم وكاتب، وكل الشكر لهم والتقدير، على ادائهم لهذا الواجب الوطني، وقد انتهينا قرابة السادسة صباحا، ولم يسجل لدينا اي مشكلة ادارية او لوجستية، ونأمل ان تتم الانتخابات بنجاح في الاقضية الاربعة في ".ولفتت الى "مشكلة تسجيل توافد الموظفين على الرغم من تسليم كل صناديق الاقتراع"، مشيرة إلى أن "وزارة الداخلية سجلت نحو 1050 اسمًا، بينما كان لدينا 800 اسم مطلوب توزيعها على نحو 816 قلمًا بلديًا واختياريًا، ولكن مع حصول تزكيات في العديد من البلديات، لم يعد يتطلب هذا العدد، لكننا سجلنا كل الاسماء لكي ينال الموظفون اتعابهم كأقلام احتياط".