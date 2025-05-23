دورة تدريبية لمباريات وظائف الفئة الثالثة في السلك الخارجي

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تنظم دورة تدريبيّة، "لمباريات وظائف الفئة الثالثة في السلك الخارجي"، في المستمر وكليّة العلوم السياسيّة والعلاقات الدوليّة في ، وذلك كل يوم ثلثاء وخميس من الساعة الخامسة عصرا وحتى الثامنة مساء، من 10 حزيران حتى 24 2025.تهدف إلى تزويد المتدرّبين بكل ما يحتاجونه من مهارات ومعرفة خاصة بالسلك الدبلوماسي والخارجي، من خلال جلسات يقدّمها نخبة من الأكاديميّين والخبراء في مجالات القانون الدولي، العلاقات الدوليّة، السياسات الإقتصاديّة وغيرها.في نهاية البرنامج، يحصل المشاركون على شهادة مشاركة من مركز التعليم المستمر وكليّة العلوم السياسيّة والعلاقات الدوليّة في جامعة .آخر موعد للتسجيل: 3 حزيران 2025للتسجيل عبر الرابط:https://lnkd.in/ezQgHwJN (الوكالة الوطنية للإعلام)