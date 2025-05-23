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لبنان

دورة تدريبية لمباريات وظائف الفئة الثالثة في السلك الخارجي

Lebanon 24
23-05-2025 | 01:40
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 تنظم دورة تدريبيّة، "لمباريات وظائف الفئة الثالثة في السلك الخارجي"، في مركز التعليم المستمر وكليّة العلوم السياسيّة والعلاقات الدوليّة في جامعة الحكمة، وذلك كل يوم ثلثاء وخميس من الساعة الخامسة عصرا وحتى الثامنة مساء، من 10 حزيران حتى 24 تموز 2025.
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تهدف الدورة إلى تزويد المتدرّبين بكل ما يحتاجونه من مهارات ومعرفة خاصة بالسلك الدبلوماسي والخارجي، من خلال جلسات يقدّمها نخبة من الأكاديميّين والخبراء في مجالات القانون الدولي، العلاقات الدوليّة، السياسات الإقتصاديّة وغيرها.

في نهاية البرنامج، يحصل المشاركون على شهادة مشاركة من مركز التعليم المستمر وكليّة العلوم السياسيّة والعلاقات الدوليّة في جامعة الحكمة.

آخر موعد للتسجيل: 3 حزيران 2025

للتسجيل عبر الرابط:

https://lnkd.in/ezQgHwJN (الوكالة الوطنية للإعلام)
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