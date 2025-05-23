وزير الداخلية يؤكد: الإنتخابات البلدية والإختيارية في الجنوب قائمة في موعدها

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بعد التداول بتصريح لنائب والبلديات منسوب لقناة "الجديد"، أوضحت الوزارة ان الوزير لم يدل بأي تصريح ولا ناطق آخر بإسم الوزارة، وما يتم التداول به لا أساس له من الصحة.وإذ استنكر الوزير الإعتداءات التي طالت الجنوب ، شدد على أن الإنتخابات البلدية والإختيارية في محافظتي الجنوبي والنبطية قائمة في موعدها وهي من بإنجاز الإستحقاقات وتثبيت سيادتها على كل الأراضي .