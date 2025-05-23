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لبنان

وزير الداخلية يؤكد: الإنتخابات البلدية والإختيارية في الجنوب قائمة في موعدها

Lebanon 24
23-05-2025 | 01:43
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بعد التداول بتصريح لنائب وزير الداخلية والبلديات منسوب لقناة "الجديد"، أوضحت الوزارة ان الوزير أحمد الحجار لم يدل بأي تصريح ولا ناطق آخر بإسم الوزارة، وما يتم التداول به لا أساس له من الصحة.
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وإذ استنكر الوزير الحجار الإعتداءات الإسرائيلية التي طالت الجنوب العزيز ، شدد على أن الإنتخابات البلدية والإختيارية في محافظتي لبنان الجنوبي والنبطية قائمة في موعدها وهي التزام من الدولة اللبنانية بإنجاز الإستحقاقات وتثبيت سيادتها على كل الأراضي اللبنانية.
 
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