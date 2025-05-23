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لبنان

اتصال بينه وبين الرئيس الفلسطيني... جعجع ثمّن موقف عباس من حصر السلاح

Lebanon 24
23-05-2025 | 01:44
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صدر عن رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، البيان الاتي:"تم اتصال مساء أمس بين الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس الحزب سمير جعجع، وكان تبادل لوجهات النظر في ما يتعلق بكل ما يحدث في المنطقة وبخاصة في فلسطين ولبنان. ثمّن جعجع موقف الرئيس عباس من بسط السلطة اللبنانية سيادتها على الأراضي اللبنانية كافة وحصر السلاح داخل المخيمات وخارجها في يد الدولة اللبنانية".
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وأضاف البيان: "اتفقا على إبقاء الاتصالات مفتوحة بينهما لما فيه خير البلدين والشعبين".
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