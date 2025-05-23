اتصال بينه وبين الرئيس الفلسطيني... جعجع ثمّن موقف عباس من حصر السلاح

صدر عن " " ، البيان الاتي:"تم اتصال مساء أمس بين الرئيس الفلسطيني ورئيس الحزب سمير ، وكان تبادل لوجهات النظر في ما يتعلق بكل ما يحدث في المنطقة وبخاصة في ولبنان. ثمّن جعجع موقف من بسط سيادتها على الأراضي كافة وحصر السلاح داخل المخيمات وخارجها في يد ".

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وأضاف البيان: "اتفقا على إبقاء الاتصالات مفتوحة بينهما لما فيه خير البلدين والشعبين".