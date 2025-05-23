Advertisement

لبنان

ارتفاع في أسعار المحروقات.. إليكم الجدول الجديد

Lebanon 24
23-05-2025 | 02:09
A-
A+
Doc-P-1364652-638835882916478458.png
Doc-P-1364652-638835882916478458.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
إرتفع اليوم سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان 9000 ليرة لبنانية و98 أوكتان 10000 ليرة لبنانية.
Advertisement

وأصبحت الأسعار كالآتي:
- البنزين 95 أوكتان: 1,379,000 ليرة لبنانية
- البنزين 98 أوكتان: 1,419,000 ليرة لبنانية
- المازوت: 1,215,000 ليرة لبنانية
- الغاز: 921,000 ليرة لبنانية.
 
مواضيع ذات صلة
ارتفاع في أسعار المحروقات.. إليكم الجدول الجديد
lebanon 24
23/05/2025 12:21:09 Lebanon 24 Lebanon 24
ارتفاع في أسعار المحروقات.. إليكم الجدول الجديد
lebanon 24
23/05/2025 12:21:09 Lebanon 24 Lebanon 24
انخفاض في أسعار المحروقات.. إليكم الجدول الجديد
lebanon 24
23/05/2025 12:21:09 Lebanon 24 Lebanon 24
تراجع في أسعار المحروقات.. اليكم الجدول الجديد
lebanon 24
23/05/2025 12:21:09 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

إقتصاد

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:30 | 2025-05-23
05:17 | 2025-05-23
05:12 | 2025-05-23
05:06 | 2025-05-23
05:00 | 2025-05-23
05:00 | 2025-05-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24