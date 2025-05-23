جعجع يواصل استقبال الفائزين في الاستحقاق البلدي

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استقبل "القوات اللبنانيّة" في معراب، النائب السابق الأوضاع العامة حيث تم بحق نتائج الاستحقاق البلدي والاختياري، في حضور الأمين المساعد لشؤون الانتشار النائب السابق .واستقبل رئيس بلدية ضبيه طعمة، يرافقه نائبه عبدو الزغبي وأعضاء المجلس البلديّ في حضور النائبين ورازي الحاج، منسق منطقة المتن إيدي حرّان ورئيس مركز "القوات" في ضبية ربيع .بعد اللقاء شكر طعمة لجعجع استقباله ودعم الحزب ورئيسه في الانتخابات، آملاً أن "نكون على قدر المسؤولية لتنفيذ برنامجنا الإنمائي بمساعدتهم".كذلك التقى رئيس بلدية يرافقه نائبه جيلبر مسعود ووفد من المنتخب، في حضور النائبين ملحم ورازي الحاج، منسق منطقة المتن إيدي حرّان ورئيس المكتب التنظيمي في المنسقية .شكر سلامة للقوات ورئيسها "دعمهم في الانتخابات"، وشدد على "تكثيف الجهود في سبيل تحقيق برنامج لائحة "رؤية وتجدد" الفنار". (الوكالة الوطنية للإعلام)