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لبنان

جعجع يواصل استقبال الفائزين في الاستحقاق البلدي

Lebanon 24
23-05-2025 | 02:39
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استقبل رئيس حزب "القوات اللبنانيّة" سمير جعجع في معراب،  النائب السابق عثمان علم الدين الأوضاع العامة حيث تم بحق نتائج الاستحقاق البلدي والاختياري، في حضور الأمين المساعد لشؤون الانتشار النائب السابق عماد واكيم.
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واستقبل جعجع رئيس بلدية ضبيه نبيه طعمة، يرافقه نائبه عبدو الزغبي وأعضاء المجلس البلديّ  في حضور النائبين ملحم الرياشي ورازي الحاج، منسق منطقة المتن إيدي حرّان ورئيس مركز "القوات" في ضبية ربيع أبو جودة.

بعد اللقاء شكر طعمة لجعجع استقباله ودعم الحزب ورئيسه في الانتخابات، آملاً أن "نكون على قدر المسؤولية لتنفيذ برنامجنا الإنمائي بمساعدتهم".

كذلك التقى رئيس بلدية الفنار ميشال سلامة يرافقه نائبه جيلبر مسعود ووفد من المجلس البلدي المنتخب، في حضور النائبين ملحم الرياشي ورازي الحاج، منسق منطقة المتن إيدي حرّان ورئيس المكتب التنظيمي في المنسقية جورج كيروز.

شكر سلامة للقوات ورئيسها "دعمهم في الانتخابات"، وشدد  على "تكثيف الجهود في سبيل تحقيق برنامج لائحة "رؤية وتجدد" الفنار". (الوكالة الوطنية للإعلام)
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