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لبنان

تسليم وتسلم في بلدية بيصور

Lebanon 24
23-05-2025 | 03:15
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تسّلمت رئيسة بلدية بيصور المحامية سمر عصام العريضي وأعضاء المجلس البلدي المُنتخب مهامهم رسمياً من رئيس بلدية بيصور السابق نديم أنيس ملاعب وأعضاء المجلس السابق حسب القانون والتقاليد  المُتعارف عليها، حيث تمنى المجلس السابق التوفيق للمجلس المُنتخب.
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وفي المناسبة، كان كلمة لرئيسة البلدية العريضي شكرت فيها، بحسب بيان، "باسمها وباسم المجلس البلدي المنتخب  المجلس البلدي السابق رئيسا ونائبا للرئيس والأعضاء جميعا"، معاهدة  أهل البلدة بالعمل على إنجاز مشاريع وأعمال تخدم مصلحة بيصور وأهلها.
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