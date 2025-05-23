بالأرقام.. فوز بلديات ومخاتير بالتزكية في محافظتي الجنوب والنبطية

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تنطلق غدا السبت المرحلة الرابعة والأخيرة من والاختيارية في محافظتي الجنوب والنبطية، وحتى الساعة فاز بالتزكية 43 مجلسا بلديا في ، و52 في الجنوبي.عدد التي فازت بالتزكية بحسب الاقضية :13 بلدةصور 30 بلدة12 بلدة10 بلدات16 بلدة3 بلدات11 بلدةأما في ما خص الانتخابات الاختيارية فقد فاز بالتزكية 77 مختارا في كلّ من النبطية ولبنان الجنوبي.