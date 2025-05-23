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لبنان

بالأرقام.. فوز بلديات ومخاتير بالتزكية في محافظتي الجنوب والنبطية

Lebanon 24
23-05-2025 | 03:05
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تنطلق غدا السبت المرحلة الرابعة والأخيرة من الانتخابات البلدية والاختيارية في محافظتي الجنوب والنبطية، وحتى الساعة فاز بالتزكية 43 مجلسا بلديا في محافظة النبطية، و52 في لبنان الجنوبي.
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عدد المجالس البلدية التي فازت بالتزكية بحسب الاقضية :
جزين 13 بلدة
صور 30 بلدة
صيدا 12 بلدة
النبطية 10 بلدات
بنت جبيل 16 بلدة
حاصبيا 3 بلدات 
مرجعيون 11 بلدة


أما في ما خص الانتخابات الاختيارية فقد فاز بالتزكية 77 مختارا في كلّ من النبطية ولبنان الجنوبي. 
 
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