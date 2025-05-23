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لبنان
بالأرقام.. فوز بلديات ومخاتير بالتزكية في محافظتي الجنوب والنبطية
Lebanon 24
23-05-2025
|
03:05
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تنطلق غدا السبت المرحلة الرابعة والأخيرة من
الانتخابات البلدية
والاختيارية في محافظتي الجنوب والنبطية، وحتى الساعة فاز بالتزكية 43 مجلسا بلديا في
محافظة النبطية
، و52 في
لبنان
الجنوبي.
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عدد
المجالس البلدية
التي فازت بالتزكية بحسب الاقضية :
جزين
13 بلدة
صور 30 بلدة
صيدا
12 بلدة
النبطية
10 بلدات
بنت جبيل
16 بلدة
حاصبيا
3 بلدات
مرجعيون
11 بلدة
أما في ما خص الانتخابات الاختيارية فقد فاز بالتزكية 77 مختارا في كلّ من النبطية ولبنان الجنوبي.
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