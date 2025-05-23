حمدان: للالتزام الكامل بلوائح التوافق "التنمية والوفاء"

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اعتبر عضو في حركة "أمل" الدكتور خليل في لقاء انتخابي في بلدة عنقون، أن "نداء يشكل حافزا لرص الصفوف في مواجهة الشرذمة والفتن التى يسعى إليها البعض".ودعا الى "ضرورة الالتزام الكامل بلوائح التوافق "التنمية والوفاء" لدرء خطر الفتن والاشاعات التي يحاول أن يبثها البعض، وإن وحدتنا هي نتاج طبيعي لمسار طويل في اطار الانماء والمقاومة، وهذا المسار الذي نؤكد عليه في حركة امل و هو عنوان المرحلة الحالية للانتخابات البلدية والاختيارية والمرحلة المقبلة في اطار الانتخابات النيابية، وفي مسيرة الانماء والإعمار إذ إن المخاطر الماثلة أمامنا تستدعي المزيد من رص الصفوف وهو نهج اعتمده الامام المغيب الذي أكد على ضرورة التكامل على مستوى العائلات وكل مكونات المجتمع الذي يستحق ان نسميه مجتمع كبيئة حاضنة في عملية ازالة الحرمان و مواجهة العدوان".وقال: "ان والاختياري أمامه الكثير من المهمات لازالة آثار العدوان على صعيد اعادة الأعمار وتأمين مقومات الصمود لهذا الشعب الذي أعطى حتى ، والدولة امامها مسؤوليات كبيرة لتضع الاسس الكفيلة بإعادة الاعمار من الجنوب الى الضاحية، الى ، إلى الجبل وعكار، وهذا يتطلب خطة متكاملة لاستيعاب المساعدات والتي اعربت اكثر من دولة عن استعدادها لمد يد ".أضاف: "إننا في بلدة عنقون، بلدة منذ الانطلاقة وبلد والمجاهدين منها وفيها، نوجه تحية اكبار واعزاز للشهداء الابرار، للجرحى، للمعتقلين، لعوائل الشهداء ولإخوانهم ورفاقهم، لأنه كنا في مرحلة المقاومة والبناء، والتنمية والوفاء كلنا مدينون لمن ضحى وقدم، لان هذا الجرح لا يندمل ولا زالت قافلة الشهداء مستمرة حيث نفقد في كل يوم او اكثر".